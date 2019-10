Polizei Essen

POL-E: Essen: Zwei mutmaßliche Ladendiebe festgenommen - ein weiterer Verdächtiger flüchtig

Essen (ots)

45356 E.-Bergeborbeck: Die Polizei hat am Samstag, 26. Oktober, gegen 13.10 Uhr, zwei mutmaßliche Ladendiebe vorläufig festgenommen. Ein Mitarbeiter eines Baumarktes an der Econova-Allee konnte beobachten, wie drei Männer Waren aus einem Regal nahmen und die Kasse passierten ohne zu bezahlen. Einen der Männer konnte der Zeuge auf dem Parkplatz des Geschäftes festhalten. Einen zweiten Verdächtigen hielten weitere Mitarbeiter im Laden fest. Dem Dritten gelang es, das Geschäft zu verlassen, zu einem geparkten Pkw zu gehen, diesen zu öffnen und wieder zu schließen und dann über die Econova-Allee in Richtung Hafenstraße zu fliehen. Die alarmierte Polizei nahm die beiden festgehaltenen Männer (44 und 53 Jahre alt) vorläufig fest. Außerdem stellten sie das Auto sicher, an dem der dritte Verdächtige auf seiner Flucht kurz Halt gemacht hatte. In dem Auto fanden die Beamten Einbruchswerkzeug. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Täter blieb erfolglos. Er ist etwa 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Bei der Tat trug er eine schwarze Lederjacke, ein Cappi und eine Sonnenbrille. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu melden. /bw

