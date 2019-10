Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter greift 39-Jährigen in Kneipe an und flieht

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf: Ein unbekannter hat am Samstagmorgen, 26. Oktober, gegen 7 Uhr, einen 39-Jährigen angegriffen. Der 39-Jährige befand sich in einer Kneipe an der Altendorfer Straße, nahe der Einmündung Holdenweg, als der Angreifer das Lokal betrat und dem 39-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Anschließend nahm er ein Glas von der Theke und schlug dem 39-Jährigen damit auf den Hinterkopf. Dann verließ der Unbekannte die Kneipe und floh über die Altendorfer Straße in Richtung Innenstadt. Der 39-Jährihge wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und soll Schwarzafrikaner sein. Er hat kurze, schwarze Haare und trug bei der Tat eine dicke schwarz-rote Jacke. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden. /bw

