Polizei Essen

POL-E: Essen: Nach Raub auf Jugendlichen sucht die Polizei nach Zeugen 45355 E-Borbeck:

Essen (ots)

Die Essener Polizei sucht nach einem Raub vom Donnerstagabend (24. Oktober) auf einen Jugendlichen mögliche Zeugen. Gegen 23:30 Uhr war ein 17-Jähriger auf der Fürstäbtissinstraße zu Fuß unterwegs. Plötzlich trat eine unbekannte Person an den Jugendlicher heran. Diese versetze dem Teenager einen Schlag vor den Kopf. Danach entriss ihm der Täter einen hochwertigen Kopfhörer. Mit der Beute flüchtete der Räuber entlang des Bahnhofs Borbeck in Richtung Markstraße. Der Überfallene beschrieb den Flüchtigen wie folgt: Er ist zirka 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und hat eine leicht dunkle Hautfarbe. Er trug einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Kappe, einer dickeren Leder- bzw. Winterjacke und einer lockeren Hose. Vermutlich handelte es sich um einen Ost- oder Südeuropäer. Mögliche Tatzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 mit dem Raubkommissariat in Verbindung zu setzen. / MUe.

