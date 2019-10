Polizei Essen

POL-E: Essen: Seniorin verliert Kontrolle über Smart und verletzt sich schwer

Essen (ots)

45309 E-Schonnebeck: Eine Seniorin verlor Donnerstagmittag (24. Oktober) im Essener Stadtteil Schonnebeck offenbar die Kontrolle über einen Smart. Die Frau verletzte sich schwer. Gegen 14 Uhr war die 79 Jahre alte Essenerin mit dem Auto auf der Saatbruchstraße in Richtung Huestraße unterwegs. An der Einmündung Saatbruchstraße/Huestraße verlor die Rentnerin aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug. Sie fuhr über den dortigen Einmündungsbereich und kollidierte mit dem Geländer der dortigen Tankstelle. Mehrere Zeugen eilten der älteren Dame zur Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Dieser brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus, wo sie nach wie vor behandelt wird. / MUe.

