POL-E: Essen: Exhibitionist zwingt Autofahrerin zum Anhalten - Polizei sucht Unbekannten und hofft auf Hinweise

45357 E.-Gerschede: Die Polizei sucht nach einem unbekannten Mann, der am Mittwoch, 23. Oktober, ein fahrendes Auto anhielt und der Fahrerin sein erigiertes Glied zeigte. Gegen 9.50 Uhr fuhr die 45-jährige Opel-Fahrerin über die Straße Stratmanns Hang, als an der Einmündung zur Gerscheder Straße plötzlich ein Mann vor ihrem Auto auf die Straße trat und sie zum Bremsen zwang. Der Unbekannte hatte dabei sein erigiertes Glied aus seiner Hose geholt. Als die 45-Jährige den Mann auf sein Verhalten ansprechen wollte, ergriff er die Flucht und lief über die Straße Stratmanns Hang in Richtung Triftstraße davon. Der Exhibitionist ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, von normaler Statur und weder besonders groß, noch besonders klein. Er hat dunkelblonde, kurze Haare und sah nach Angaben der Geschädigten "südländisch" aus. Bekleidet war er mit einer Jeanshose. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 12 zu melden. /bw

