Polizei Essen

POL-E: Essen: Angestellte überrascht mutmaßlichen Einbrecher in Hotel - Festnahme- Zeugen gesucht

Essen (ots)

45127 E-Westviertel: Eine Hotel-Angestellte überraschte in der Nacht vom 21. Oktober (Montag) auf den 22. Oktober (Dienstag) einen mutmaßlichen Einbrecher im Essener Westviertel. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 4 Uhr schreckte die 22-Jährige durch ein Klirren, welches aus einem anderen Raum kam, auf. Als sie dort nachschaute, entdeckte sie einen unbekannten Mann, der es offenbar auf Getränke abzielte. Der Unbekannte flüchtete daraufhin aus dem Gebäude. Eine Außentür wies Aufbruchsspuren auf. Ob er Beute machte, ist zurzeit nicht bekannt. Alarmierte Streifenwagen kreisten in Tatortnähe. Als das erste Team einen Tatverdächtigen ausmachte, nahm der Mann seine Beine in die Hand und flüchtete. Die Polizisten verfolgten ihn bis zum Berliner Platz. Dort positionierten sich bereits mehrere Beamte und nahmen den Flüchtigen vorläufig fest. Gegenüber der Polizei gab er falsche Personalien an und flog damit direkt auf. Ob der tatverdächtige Westafrikaner mit dem Einbruch in Zusammenhang steht oder aus anderen Gründen vor der Polizei flüchtete, müssen nun die Prüfungen der Kriminalpolizei ergeben. Die Nacht verbrachte der Festgenommene im Polizeigewahrsam. Am heutigen Tag wird darüber entschieden, ob der 45-Jährige wieder auf freiem Fuß gesetzt wird. Vielleicht haben Passanten oder Autofahrer verdächtige Beobachtungen in der Umgebung rund um die Frohnhauser Straße bzw. der Ostfeldstraße gemacht, die die Ermittler unterstützen können. Hinweise nimmt die Essener Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. / MUe.

