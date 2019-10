Polizei Essen

POL-E: Essen: Falscher Antiquitätenhändler bringt Seniorin um Schmuck

Essen (ots)

45141 E.-Stoppenberg: Gestern Nachmittag (23. Oktober, 16 Uhr) hat ein unbekannter Trickbetrüger in der Grabenstraße den Schmuck einer 92-jährigen Seniorin entwendet. Der Unbekannte klingelte an der Haustüre der 92-Jährigen und gab vor, Antiquitäten kaufen zu wollen. Gemeinsam mit der Seniorin sah er sich in der Wohnung um. Als der Unbekannte sich verabschiedet hatte, bemerkte die Frau, dass ihr diverse Schmuckstücke fehlten und verständigte die Polizei. Der Unbekannte soll 160 bis 170 cm groß und circa 30 Jahre alt sein. Er hat dunkle Haare, ein ovales Gesicht und war glatt rasiert. Er wirkte "deutsch" auf die Seniorin und sprach auch akzentfrei Deutsch. Der unbekannte Mann trug eine dunkle Hose und dunkle Oberbekleidung. Die Polizei bittet Zeugen, die Auffälliges in der Grabenstraße beobachtet haben, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden./ SyC

