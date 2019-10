Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannter bedroht Jugendlichen mit Schusswaffe - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots)

45468 Mh.-Altstadt: Ein Jugendlicher wurde am Montag, 21. Oktober, gegen 20 Uhr, auf einer Rolltreppe am Mülheimer Hauptbahnhof von einem Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht. Ein 15-Jähriger und ein 14-Jähriger fuhren mit einer Rolltreppe hinab zur Haltestelle der Straßenbahnlinie 102, als sich plötzlich ein Mann umdrehte, der ein paar Meter vor ihnen auf der Rolltreppe stand. Dabei zog der Unbekannte eine schwarze Pistole und bedrohte den 15-Jährigen damit. Dann lief der Unbekannte davon und stieg in die Straßenbahn 102 in Fahrtrichtung Oberdümpten. Die alarmierte Polizei konnte die Straßenbahn an der Haltestelle "Auf dem Bruch" anhalten und durchsuchen. Ein Tatverdächtiger, auf den die Beschreibung des Unbekannten passte, war nicht unter den Fahrgästen. Die Polizei wertet nun Videoaufzeichnungen der Straßenbahn und des Hauptbahnhofs aus. Der Tatverdächtige ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, trug weiße Schuhe der Marke Nike, Jeans und eine Strickjacke. Die Polizei bittet Zeugen, die den Verdächtigen gesehen haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu melden. /bw

