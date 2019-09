Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190930.4 Bösdorf: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Plön und Eutin

Bösdorf (ots)

Am Samstag, den 28. September, stießen kurz vor 1:00 Uhr auf der B 76 im Bereich Bösdorf ein PKW und ein LKW zusammen. Aus bisher ungeklärter Ursache soll der in Richtung Eutin fahrende 49-jährige PKW-Führer auf die Fahrspur des ihm entgegenkommenden LKW geraten sein. Der 63-jährige LKW-Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der schwer verletzte PKW- und der leicht verletzte LKW-Fahrer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Rettungsdienst und Feuerwehr leisteten vor Ort Hilfe. Die Straße war in dem Unfallbereich für fünf Stunden vollgesperrt.

