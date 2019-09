Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190930.2 Schwentinental: Gewahrsamnahme nach Handtaschendiebstahl und Beschädigung eines Streifenwagens

Schwentinental (ots)

Die Nacht von Sonntag auf Montag musste ein 32-Jähriger im Gewahrsam verbringen, nachdem er, gegen 01:00 Uhr, nach einem Streit und einem Diebstahl einer Handtasche in einer Gaststätte in der Bahnhofsstraße, einen Streifenwagen erheblich beschädigt hatte. Seine 29-jährige Lebensgefährtin, der er ein Handy aus der Handtasche überlassen hatte, musste ebenfalls die Nacht in einer Nachbarzelle verbringen. Beide waren erheblich alkoholisiert.

Nach jetzigem Ermittlungsstand hatte es gegen 01:00 Uhr einen verbalen Streit in einer Gaststätte in der Bahnhofsstraße unter der Beteiligung des 32-Jährigen und der 29-Jährigen gegeben, worauf die Polizei informiert wurde.

Beim Eintreffen der Beamten hatten beide bereits die Örtlichkeit verlassen und standen in der Nähe der Gaststätte. In der Gaststätte wurde den Beamten geschildert, dass es einen Streit mit dem Mann und der Frau gegeben habe. Es sei jedoch nicht zu strafbaren Handlungen gekommen.

Beim Verlassen der Gaststätte konnten die Beamten beobachten, wie der 32-Jährige, den sie beim Eintreffen am Einsatzort bereits gesehen hatten, den Streifenwagen mit dem Schmutzfang eines Gullys beschädigte. Beim Anblick der Beamten flüchtete er zunächst, kehrte jedoch wenige Minuten später, als ob nichts geschehen wäre, wieder zum Tatort zurück. Die Beamten nahmen den Mann, der die Tat bestritt, vorläufig fest.

Eine weitere Streifenwagenbesatzung brachte ihn ins Polizeigewahrsam. Ein Atemalkoholtest hatte zuvor einen Wert von 2,65 Promille ergeben.

Seine 29-jährige Lebensgefährtin erhielt zunächst einen Platzverweis.

Wenige Minuten später trat eine Frau an die sich noch am Einsatzort befindlichen Streifenbeamten heran und gab an, dass ihre Handtasche aus der Gaststätte entwendet worden sei. Nach der Aufnahme der Strafanzeige rückte die Streifenwagenbesatzung wieder ab.

Gegen 02:15 Uhr trafen die Beamten auf ein Pärchen, welches den Hinweis auf eine weibliche Person im Gleisbett gab. Auf dem Weg zu der Örtlichkeit kam ihnen die 29-jährige Lebensgefährtin des Tatverdächtigen mit einem Telefon in der Hand entgegen. Bei ihr sollte es sich um die Person aus dem Gleisbett gehandelt haben.

Gleichzeitig erschien die Geschädigte des Handtaschendiebstahls und erklärte, dass die 29-Jährige ihr Handy in der Hand halten würde. Diese gab daraufhin an, dass sie das Handy, nachdem sie die Gaststätte verlassen hatte, von ihrem Lebensgefährten erhalten habe. Dieser wäre auch im Besitz der Handtasche gewesen.

Ein Atemalkoholtest bei der 29-Jährigen ergab einen Wert von 3,1 Promille. Sie musste die Nacht ebenfalls in einer Gewahrsamszelle, ganz in der Nähe ihres Lebensgefährten, verbringen.

Nach ersten Schätzungen entstand an dem Streifenwagen ein Schaden von ca. 4000,- EUR. Neben einigen Dellen wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Das Fahrzeug kann zurzeit nicht mehr genutzt werden. Die entwendete Handtasche konnte nicht aufgefunden werden

