Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Autofahrer rennt davon

Drogen sichergestellt

Legden (ots)

Am Mittwoch kontrollierten Polizeibeamte gegen 23.15 Uhr auf dem Nordring in Legden einen 20-jährigen Autofahrer aus Legden. Während der Kontrolle nahm der 20-Jährige ein Päckchen aus seinem Auto und rannte davon. Nach kurzer Verfolgung konnten ihn die Beamten stellen. In einem angrenzenden Garten wurde ein Päckchen mit ca. 70 Gramm Marihuana gefunden und sichergestellt. Ebenso stellten die Beamten mehrere hundert Euro Bargeld als mutmaßliches Dealgeld bei dem Legdener sicher.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

