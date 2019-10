Polizei Essen

POL-E: Essen: Zeuge hört Hilferufe - Polizeihubschrauber kreist über Waldgebiet

Essen (ots)

45149 E.-Fulerum: Am Samstagabend, 26. Oktober, gegen 19.35 Uhr, rief ein Zeuge die Polizei, weil er aus einem Waldgebiet in Fulerum Hilferufe gehört hatte. Zunächst suchten Polizisten das Gebiet am Boden ab, konnte jedoch nicht feststellen, woher die Hilferufe kamen. Deshalb riefen sie zur Unterstützung einen Polizeihubschrauber, der über dem Waldgebiet kreiste und nach einer Person in Not suchte. Doch auch mit Hilfe des Hubschraubers konnte niemand in dem Wald oder auf dem angrenzenden Friedhof festgestellt werden. /bw

