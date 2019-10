Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte stehlen Schuhe und Handtasche

Essen (ots)

45141 E.-Stoppenberg: Gestern Mittag (24. Oktober, 12:40 Uhr) haben zwei Unbekannte in einem Schuhgeschäft an der Langemarckstraße zwei Paar Schuhe und eine Handtasche entwendet. Ein 11-jähriger Junge meldete einer Angestellten (59), dass er beobachtet habe, dass einer der Männer eine Handtasche unter seiner Jacke versteckt. Die 59-Jährige wollte daraufhin die elektronische Schiebetüre am Eingang verschließen, um den mutmaßlichen Dieb im Laden festzuhalten. Als dies misslang, versuchte die Mutter des Jungen den Unbekannten mit ausgebreiteten Armen an der Flucht zu hindern. Dieser schubste die 40-jährige jedoch in ein Schuhregal. Ein weiterer Unbekannter ergriff ebenfalls die Flucht, erst später bemerkte die Angestellte dass außer der Handtasche noch zwei Paar Turnschuhe fehlten. Die beiden Unbekannten sind 185 bis 190 cm groß und von normaler Statur. Einer der Männer hat kurze Haare und trug ein helles T-Shirt zu einer blauen Strickjacke, außerdem eine Holzkette. Der andere Mann trug einen grünen Pullover mit der weißen Aufschrift "Superdry" und eine Wollmütze, er hat einen dunklen Vollbart. Beide Unbekannte sprachen gebrochenes Englisch. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden./ SyC

