POL-MA: A 6/Gem. Rauenberg: Auffahrunfall auf der Autobahn - vier Autos beteiligt, zwei Personen verletzt

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zu einem Auffahrunfall, der einen Gesamtschaden von über 25.000 Euro forderte, kam es am Dienstagabend gegen 19 Uhr auf der A 6 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim. Drei Autofahrer mussten ihre Geschwindigkeiten reduzieren, was der nachfolgende BMW-Fahrer aus dem Raum Ludwigsburg zu spät wahrgenommen hatte und - auch aufgrund zu geringen Abstandes - aufgefahren war bzw. die Autos zusammenschob. Zwei Beteiligte klagten über leichte Verletzungen und wollten sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Ein Abschleppunternehmen transportierte drei Autos von der Unfallstelle ab.

