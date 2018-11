POL-MA: Sinsheim: Unfallverursacherin leicht verletzt - beteiligte Autos nicht mehr fahrbereit

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Beim Linksabbiegen von der A 6 auf die L 592 in Richtung Reihen achtete am späten Dienstagabend gegen 22.30 Uhr eine aus Eppingen stammende VW-Fahrerin nicht auf den ordnungsgemäß fahrenden Autofahrer, so dass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Die Verursacherin klagte bei der Unfallaufnahme über leichte Verletzungen, wurde erstversorgt und danach in einem Krankenhaus weiterbehandelt.

Den Abtransport der nicht mehr fahrbereiten Autos regelten die Beteiligten in Eigenregie.

Eine Spezialfirma musste allerdings zur Säuberung der mit Betriebsstoffen verunreinigten Fahrbahn hinzugezogen werden. Die Verursacherin sieht einer Anzeige entgegen.

