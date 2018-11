POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher vermutlich gestört, Zeugen gesucht!

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstag zwischen 18.20 Uhr und 18.50 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Sckellstraße ein.

Ob etwas entwendet wurde, stand zum Berichtzeitpunkt nicht fest.

Die Ermittler vermuten, dass der oder die Täter durch die Heimkehr der 64-jährigen Hauseigentümerin überrascht wurden und über einen Gartenzaun in Richtung Collinistraße flüchteten.

Im Zusammenhang mit dem Einbruch fielen zwei Männer auf, die gegen 18.20 Uhr mehrfach an dem Haus vorbeigelaufen sein sollen. Diese wurden wie folgt beschrieben:

erster Mann:

dunklere grau oder dunkelblaue Daunenjacke, helle Hose, dunkle kürzere Haare

zweiter Mann:

hellerer grauer Parka mit Kapuze, dunkle Hose, dunkle Haare, seitlich kurz, oben etwas länger wuschelige Haare, trug einen Bart, vermutlich Dreitagebart

Die Ermittlungsgruppe Eigentum übernahm die Sachbearbeitung und sucht nun nach Zeugen oder Personen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Diese mögen sich bei der Kriminalpolizei unter 0621 174 4444 melden und ihre Wahrnehmungen mitteilen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

Investieren Sie in ein sicheres Heim!

Eine fachkundige, produktneutrale und zudem kostenlose Vor-Ort-Beratung bietet das Polizeipräsidium Mannheim an. Hierfür setzen Sie sich mit der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Heidelberg unter der Telefonnummer 0621 174 1234 in Verbindung und vereinbaren einen Termin! Die Berater kommen dann zu Ihnen nach Hause und führen eine Schwachstellenanalyse ihres Heims durch.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie auf der Internetseite k-einbruch.de.

