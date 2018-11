POL-MA: Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus, wer hat was gesehen?

Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zwischen Montag 14 Uhr und Dienstag 13 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Valentinianstraße ein.

Der oder die Täter durchsuchten alle Räume und entwendeten vermutlich Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum übernahm die Sachbearbeitung.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0621 174 4444 in Verbindung zu setzen und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.

Die Polizei rät:

Investieren Sie in ein sicheres Heim!

Eine fachkundige, produktneutrale und zudem kostenlose Vor-Ort-Beratung bietet das Polizeipräsidium Mannheim an. Hierfür setzen Sie sich mit der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Mannheim unter der Telefonnummer 0621 174 1212 in Verbindung und vereinbaren einen Termin! Die Berater kommen dann zu Ihnen nach Hause und führen eine Schwachstellenanalyse ihres Heims durch.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie auf der Internetseite k-einbruch.de.

