POL-MA: Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Frau aus Walldorf

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Die 51-jährige Diana Ingeborg B. wurde zuletzt am 12.11.2018 kurz vor 12 Uhr in der Straße Am Wald in Walldorf gesehen und ist seither verschwunden. Sie war zuletzt mit einem PKW, Toyota Verso, blau, amtliches Kennzeichen HD-KK 612 (siehe Vergleichsfoto) unterwegs. Es ist nicht auszuschließen, dass sie mit diesem Pkw auch weiter unterwegs ist.

Hinweise auf den Aufenthaltsort sind nicht bekannt. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen zum Aufenthalt der 51-Jährigen bereits am 13.11.2018 aufgenommen und umfangreiche Maßnahmen getroffen, die bislang jedoch nicht zum Auffinden der Vermissten führten.

Diana Ingeborg B. wird wie folgt beschrieben:

176 cm, schlank, ca. 60 kg, blonde kurze Haare, westeuropäisches Aussehen, zuletzt bekleidet mit gelbem Parka, führte eine rote Sporttasche mit

Das Verhalten der Vermissten ist nach bisherigen Erkenntnissen als ungewöhnlich zu betrachten, sie gilt als sehr zuverlässig. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befinden, es besteht eine Eigengefährdung und somit eine Gefahr für Leib und Leben.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der 51-Jährigen geben können oder Hinweise auf das von ihr genutzte Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

