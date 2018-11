POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Jugendlicher wird beim Abbiegen von PKW erfasst - Einlieferung ins Krankenhaus

Edingen-Neckarhausen (ots) - Am Dienstagmorgen, gegen 7:20 Uhr, kam es in der Mannheimer Straße, an der Einmündung zur Hauptstraße, zu einer Kollision zwischen einem 17-jährigen Radfahrer und einer 48-jährigen Autofahrerin. Der Jugendliche wollte von der Hauptstraße nach links in die Mannheimer Straße abbiegen und wurde dabei von der vorfahrtsberechtigten Mercedes-Fahrerin erfasst. Durch den Zusammenstoß zog sich der 17-Jährige eine Fraktur des linken Fußgelenks zu und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Mercedes sowie am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von über 1.500 Euro.

