POL-MA: Mannheim-Luzenberg: Meißel von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Vergangenes Wochenende stahlen bislang unbekannte Täter von einer Baustelle in der Gerwigstraße einen Meißel im Wert von rund 6.000 Euro. Der Meißel, welcher an einen Bagger montiert werden kann, hatte ein Gewicht von ca. 150-200 kg. Wie die Täter das Diebesgut abtransportierten, ist derzeit unklar. Als Tatzeit kommt Freitag, 15 Uhr bis Montag, 10:30 Uhr, in Frage.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

