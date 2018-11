POL-MA: Mannheim-Friedrichsfeld: Unbekannter durchtrennt an LKW den Bremsschlauch - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Mannheim (ots) - An einem LKW, der in der Hüninger Straße stand, durchtrennte ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von Freitag, 18 Uhr bis Samstag, 8 Uhr, den Bremsschlauch. Der Geschädigte fuhr am Samstagmorgen mit seinem LKW los und bemerkte kurz darauf, dass er die Bremsen nicht mehr betätigen konnte. Glücklicherweise herrschte zu diesem Zeitpunkt nur ein geringes Verkehrsaufkommen, sodass ein Unfall verhindert werden konnte. In welcher Höhe Sachschaden entstand, steht bislang noch nicht fest.

Die Ermittler des Polizeireviers Ladenburg suchen nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter Tel.: 06203/9305-0 entgegengenommen.

