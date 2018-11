POL-MA: Heidelberg: Auf Friedhofsparkplatz Autoscheibe eingeschlagen und Handtasche gestohlen - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) - Auf einem Parkplatz vor dem Ehrenfriedhof im Promenadenweg schlug am Montagmorgen ein bislang unbekannter Täter an einem VW Touran die Scheibe der Beifahrertür ein, um aus dem Fußraum eine Handtasche zu stehlen. In der Tasche befanden sich eine Geldbörse mit einem geringen Bargeldbetrag, eine EC-Karte und persönliche Dokumente. Die Tat muss sich zwischen 8:40 Uhr und 9 Uhr ereignet haben. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell