POL-MA: Hemsbach/BAB 5: Übermüdete Sattelzugfahrerin aus dem Verkehr gezogen

Hemsbach/BAB 5 (ots) - Am Dienstagabend zogen Beamte der Autobahnpolizei Mannheim auf der A 5 bei Hemsbach eine 34-jährige Frau aus dem Verkehr, die völlig übermüdet mit ihrem Sattelzug auf der A 5 in Richtung Frankfurt unterwegs war. Ein Zeuge bemerkte den Sattelzug kurz nach 23 Uhr bereits am Autobahnkreuz Walldorf und beobachtete, dass dieser in weiten Schlangenlinie und fast die gesamte Fahrbahnbreite ausnutzend, unterwegs war. Er verständigte daraufhin umgehend die Polizei. Eine Streife der Autobahnpolizei Mannheim konnte den Sattelzug schließlich am Autobahnkreuz Weinheim aufnehmen. Bei einer kurzen Hinterherfahrt konnte die Fahrweise der 34-Jährigen bestätigt werden. Die Satttelzug-Fahrerin wurde schließlich in Höhe der Anschlussstelle Hemsbach gestoppt und kontrolliert. Dabei machte die Frau einen deutlich übermüdeten Eindruck. Der Lastwagen wurde zunächst auf einem nahegelegenen Parkplatz abgestellt, wo er durch einen Ersatzfahrer abgeholt wird.

Gegen die 34-jährige Fahrerin des Sattelzuges wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell