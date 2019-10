Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Zwölfjährige läuft auf Straße und wird von Auto erfasst

Essen (ots)

45476 Mh.-Styrum: Ein zwölf Jahre altes Mädchen wurde am Samstag, 26. Oktober, bei einem Verkehrsunfall auf der Kaiser-Wilhelm-Straße schwer verletzt. Gegen 18.20 Uhr fuhr eine 20-jährige BMW-Fahrerin über die Kaiser-Wilhelm-Straße in Richtung Rosenkamp. Nahe der Kreuzung mit der Albertstraße trat plötzlich die Zwölfjährige auf die Fahrbahn und wurde von dem Auto erfasst und schwer verletzt. Ein Streifenteam der Polizei war zufällig Zeuge des Unfalls und alarmierte die Rettungskräfte, sicherte die Unfallstelle und leistete Erste Hilfe. Das Mädchen wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. /bw

