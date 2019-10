Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Friesoythe für den 30./31.10.2019

Saterland / OT Ramsloh - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 30.10.2019, gegen 22.30 h, befuhr ein 39-jähriger ukrainischer Staatsbürger mit seinem Pkw die Hauptstraße in Ramsloh, obwohl er deutlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein durchgeführter Test am "Alcomaten" ergab einen Wert von 2,31 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Barßel -Sachbeschädigung

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter, in der Zeit vom 25.10.2019, 18.00 h bis Samstag 26.10.2019, 09.00 h, den Pkw einer 57-jährigen aus Barßel. Der Pkw stand zur o.g. Zeit an der dortigen Hauptstraße.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Barßel (04499-9430) oder der Polizei Friesoythe (04491-93160) in Verbindung zu setzen.

