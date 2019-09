Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd: Duo nach Fahrraddiebstählen am S-Bahnhof "Neckargemünd Altstadt" rasch ermittelt Anwohner verständigte die Polizei

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Anwohner beobachtete am späten Sonntagabend kurz nach 23 Uhr zwei junge Männer, die am Fahrradabstellplatz der S-Bahn-Haltestelle "Altstadt" mit einem Gegenstand auf Fahrradschlösser einschlugen. Die Örtlichkeit fuhren unverzüglich zwei Streifenbesatzungen der Neckargemünder Polizei an und trafen unweit auf zwei junge Männer, die auch Fahrräder mitführten. Im Verlauf der Kontrolle verhielten sich die beiden 17- und 18-Jährigen aus Neckargemünd kooperativ und räumten auf Vorhalt die Diebstähle auch ein. Ein Fahrrad konnte in einem Gebüsch nahe des Gymnasiums aufgefunden werden. Die Räder wurden sichergestellt; die beiden jungen Männer sehen einer Anzeige entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell