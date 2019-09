Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: 46-Jähriger Mann wird in Gastwirtschaft und auf dem Weg zum Polizeirevier geschlagen. Wer kann Hinweise geben?

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag gegen 01 Uhr soll es zunächst in einer Gastwirtschaft in der Mühlgasse zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 46-Jährigen und zwei anderen Gästen gekommen sein.

Ein Mann sei den 46-Jährigen verbal angegangen, sein jüngerer Begleiter soll den 46-Jährigen währenddessen mit Schlägen und als dieser am Boden lag mit Tritten traktiert haben.

Alle drei Personen wurden des Lokals verwiesen. Der 46-Jährige wollte sich Richtung Polizeidienststelle begeben, da er ohne Telefon diese nicht verständigen konnte. Das Duo soll dem Mann bis zur Ecke Bachstraße gefolgt sein, auf dem Weg dorthin habe man weiter auf ihn eingeschlagen und ihn getreten.

Als der Mann Anzeige erstattete, hatte er Verletzungen am Kopf und klagte über Schmerzen, weshalb ein Rettungswagen verständigt und er in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert wurde.

Das zwischenzeitlich geflüchtete Duo wurde wie folgt beschrieben:

der ältere Mann: orientalischer Phänotyp, hatte eine Stirnglatze

der jüngere Mann, der die körperlichen Angriffe ausführte: ca. 30-35 Jahre, kräftig Statur, orientalischer Phänotyp, ca. 170 cm, ca. 2 bis 3 mm kurze Haare, trug ein weißes T-Shirt mit Blumenmuster

Die Ermittler des Polizeireviers Wiesloch suchen nun nach Zeugen des Vorfalls und oder nach Personen, die Hinweise auf das unbekannte Duo geben können. Diese mögen sich unter 06222 57090 melden.

