POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum von Mittwoch, 30.10.2019, bis Donnerstag, 31.10.2019

Vechta - versuchter Einbruchdiebstahl in Wohnhaus

Am Donnerstag, 31.10.2019, 03.10 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch Aufbrechen eines hölzernen Zaunes Zugang zu einem Grundstück an der Straße Achtern Diek in Vechta. Durch die Geräusche geweckt begab sich der Hausbewohner mit einer Taschenlampe ins Wohnzimmer und leuchtete auf die Terrasse. Überrascht erhob sich der Täter von einem Gartenstuhl und schlug mit einer mitgebrachten Brechstange auf die Terrassenscheibe ein. Die äußere Scheibe der Verglasung ging hierbei zu Bruch. Der Täter verließ danach fluchtartig die Örtlichkeit. Eine vage Beschreibung liegt vor. Demnach soll die Person etwa 20 Jahre jung und 180 Zentimeter groß sein. Die Statur wird als eher füllig beschrieben. Das Haar war dunkel und etwa 2 Zentimeter kurz geschnitten. Die Person trug eine dunkelblaue, kurze Winterjacke und Jeans. Sollten zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen insbesondere Personen, auf die die Beschreibung zutrifft, gemacht worden sein, so bitte die Polizei in Vechta um sachdienliche Hinweise (Telefon: 04441 943 0).

Vechta - Sachbeschädigung an Baustellenfahrzeug

Im Zeitraum vom Dienstag, 29.10.2019, 16.45 Uhr, bis Mittwoch, 30.10.2019, 07.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Windschutzscheibe eines in der Baustelle Schwichteler Straße im Vechtaer Ortsteil Spreda abgestellten Radladers. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 800,- Euro. Wer im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge festgestellt hat, sollte sich an die Polizei in Vechta (Telefon: 04441 943 0) wenden.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

Im Zeitraum vom Dienstag, 29.10.2019, 20.30 Uhr, bis Mittwoch, 30.10.2019, 07.50 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Windschutzscheibe eines in der Kirchstraße in Vechta abgestellten Pkw Audi Q3. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 700,- Euro. Wer im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge festgestellt hat, sollte sich an die Polizei in Vechta (Telefon: 04441 943 0) wenden.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 30.10.2019, 05.10 Uhr, wurde in der Theodor-Heuss-Straße in Vechta ein 24-jähriger Vechtaer mit einem Pkw BMW der 1er Serie angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 30.10.2019, 14.35 Uhr, wurde in der Straße Auf dem Hövel in Dinklage ein 44-jähriger rumänischer Staatsbürger, der heute in Dinklage wohnhaft ist, mit einem Pkw Daimler-Benz angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der seit nahezu 9 Jahren in Deutschland lebende Mann es versäumt hatte, eine deutsche Fahrerlaubnis zu beantragen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 30.10.2019, 08.15 Uhr, wurde auf der Lohner Straße in Vechta ein 27-jähriger Vechtaer mit seinem Pkw VW Golf angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der junge Mann den Pkw unter Drogeneinfluss führte. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Damme - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 30.10.2019, 13.15 Uhr, wurde auf der Vördener Straße in Vechta ein 21-jähriger Dammer mit seinem Pkw Fiat Ducato angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der junge Mann den Pkw unter Drogeneinfluss führte. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Mittwoch, 30.10.2019, 15.30 Uhr, beschädigte in Vechta der Führer eines weißen Kastenwagens beim Befahren der Münsterstraße in stadtauswärtiger Richtung den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Caddy. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Telefon: 04441 943 0) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und Sachschaden

Am Mittwoch, 30.10.2019, 18.05 Uhr, befuhr eine 69-jähriger Goldenstedterin mit einem Pkw VW Bora die Landesstraße 881, aus Vechta kommend, in Fahrtrichtung Goldenstedt. In Höhe des Kreisverkehres in Telbrake musste sie die Geschwindigkeit ihres Pkw verkehrsbedingt verlangsamen. Eine ihr nachfolgende 41-jähriger Goldenstedterin erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Pkw BMW der 1er Serie auf. Die 69-jährige wurde durch die Aufprallwucht leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Bakum - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und Sachschaden

Am Mittwoch, 30.10.2019, 17.40 Uhr, befuhren insgesamt 5 Fahrzeugführer im Alter von 41 bis 55 Jahren mit ihren Pkw in Bakum die Vechtaer Straße, aus Vechta kommend, in Richtung Bakum. In Höhe der Einmündung zur L 848, Fahrtrichtung Lohne, mussten die Beteiligten verkehrsbedingt warten. Ein 55-jähriger Lohner, als letztes Fahrzeug in dieser "Kolonne", bemerkte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Pkw VW auf die vor ihm fahrende 47-jährige Dinklagerin auf. Weitere 3 Fahrzeuge wurden hierdurch bedingt aufeinander geschoben. Ein 60-jähriger Dinklager wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von rund 20.000,- Euro.

Bakum/Vechta -Bandenmäßiger Diebstahl von Zigaretten in zwei Fällen

Am Dienstag, 29.10.2019, 19.30 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in Bakum zu einem bandenmäßigen Diebstahl von Zigaretten. Vier Georgier im Alter von 24 bis 40 Jahren, allesamt in einer Gemeinschaftsunterkunft im westfälischen Hamm wohnhaft, hatten dort eine große Anzahl an Zigarettenschachteln entwendet. Zunächst flüchteten sie vom Tatort, konnten jedoch im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen angehalten und vorläufig festgenommen werden. Durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde festgelegt, dass die Männer nach Zahlung einer Sicherheitsleistung entlassen werden konnten. Dass die Sicherheitsleistung nicht zu einem Sinneswandel bei den Vieren geführt hatte, zeigte der folgende Tag. Hier traten die gleiche Gruppe am Mittwoch, 30.10.2019, 12.10 Uhr, in einem Verbrauchermarkt am Falkenweg in Vechta auf. Aufmerksame Zeugen hatten beobachtet, wie sich die Personen gegenseitig Zigaretten zu- und in der Bekleidung versteckten. Noch bevor die Personen angesprochen werden konnten, verließen sie fluchtartig die Örtlichkeit. Sie überwanden den Zaun zu der angrenzenden Gleisanlage und flüchteten über diese in Richtung Bahnhof. Hier konnten die Personen gestellt werden. Nach fahndungsmäßiger Überprüfung wurden die Personen entlassen.

