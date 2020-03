Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht in Neustadt/Weinstraße

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 03.03.2020, zwischen 08:15 Uhr und 18:10 Uhr parkte eine 47-jährige Frau mit ihrem grauen Fiat Kleinwagen im Bereich des Ärztehauses in der Robert-Stolz-Straße, in 67433 Neustadt/Weinstraße. Als sie wieder zu ihrem PKW zurückkehrte bemerkte sie einen frischen Streifschaden an der Fahrerseite der Stoßstange. Hinweise zu dem unbekannten Unfallverursacher bestehen zurzeit nicht, weshalb Zeugen die Angaben zum Verkehrsunfall oder dem Unfallverursacher machen können gebeten werden sich bei der Polizei Neustadt/Weinstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Laurent Gudel, Polizeikommissar



Telefon: 06321-854-212

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell