Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl mehrerer Kennzeichen

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht von Freitag, 17.01.2020 auf Samstag, 18.01.2020 wurden in der Hauptstraße im Stadtteil Idar an mehreren Fahrzeugen die Kennzeichen entwendet. Die Fahrzeuge standen zwischen dem Parkhotel und der Edelsteinbörse am linken Fahrbahnrand. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen blauen Ford, einen blauen VW, einen schwarzen Subaru, sowie einem blauen Audi. Die Polizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Hinweise bitte an die Polizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610.

