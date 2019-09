Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Lebensbaumhecke in Brand geraten

Neuenhaus (ots)

Am Montagnachmittag ist es an der Teichstraße zu einem Brand gekommen. Aus bislang ungeklärter fing eine Lebensbaumhecke gegen 15 Uhr Feuer. Die Flammen breiteten sich auf eine angrenzende Werkstatthalle aus und verursachten Sachschäden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

