Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - 35-jähriger Radfahrer verletzt, Verursacher flüchtig

Herzlake (ots)

Gestern Morgen ist es gegen 06:30 Uhr auf der Dohrener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 35-jährige Fahrer eines E-Bikes wurde dabei leicht verletzt.

Der Mann befuhr mit seinem E-Bike den Radweg der Dohrener Straße in Richtung Herzlake. In Höhe der Alten Dorfstraße missachtete ein unbekannter Radfahrer die Vorfahrt, so dass es zum Zusammenstoß der Radfahrer kam. Beide stürzten zu Boden. Der 35-jährige Mann aus Herzlake wurde dabei leicht verletzt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Herzlake unter der Rufnummer (05962)743 zu melden.

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim