Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Beim Einsteigen überrascht

Rheinmünster (ots)

Während dem Einsteigen in eine Wohnung in der Winnipeg Avenue wurde ein noch Unbekannter von der Bewohnerin überrascht. Diese kehrte am Mittwoch gegen 21 Uhr zeitgleich in ihre `vier Wände` zurück. Der ungebetene Besucher konnte trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung durch Beamte des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster unerkannt entkommen. Gestohlen wurde nichts. /ma

