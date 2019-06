Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Samern - Strohpresse in Brand

Samern (ots)

Am Samstagnachmittag ist es auf einem Feld an der Straße Am Diek zum Brand einer Strohpresse gekommen. Die Arbeitsmaschine fing gegen 15.40 Uhr im laufenden Betrieb Feuer. Neben den bereits fertig gepressten Strohquadern verbrannten sämtliche Pflanzenreste des etwa 2,5 Hektar großen Feldes. Sachschadenshöhe und Brandursache sind noch nicht bekannt.

