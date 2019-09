Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Halbzeitbilanz bei Verkehrskontrollprojekt

Lingen (ots)

Bereits seit dem 11. Juni werden im Emsland und in der Grafschaft Bentheim Schwerpunktkontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durchgeführt. Zur Halbzeit des Projektes zieht die Polizei eine erste Bilanz: An bislang insgesamt 33 Kontrolltagen haben die Beamtinnen und Beamten an 16 unterschiedlichen Orten stationär und mobil kontrolliert. Neben 273 mit der Laserpistole festgestellten Geschwindigkeitsverstößen, wurden 69 Autofahrer mit einem Mobiltelefon am Steuer erwischt. 41 waren nicht angeschnallt. Darüber hinaus wurden weitere 50 ganz unterschiedliche Ordnungswidrigkeiten- sowie drei Strafanzeigen gefertigt. "Die hohe Zahl festgestellter Verkehrsverstöße zeigt deutlich, wie wichtig diese Kontrollen zur Erhöhung der der allgemeinen Verkehrssicherheit sind", so Christian Albert, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes in Lingen. Er hoffe auf geringere Zahlen in der zweiten Hälfte des Projektzeitraumes. Die Kontrollen werden noch bis Ende des Jahres weitergeführt.

