Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Zwölf E-Bikes und neun Fahrräder am Wochenende auf Usedom entwendet

Usedom (ots)

Zwischen dem 30. August und 02. September 2019 haben unbekannte Täter auf Usedom insgesamt zwölf E-Bikes und neun Fahrräder gestohlen. Es entstand ein Gesamtschaden von fast 37.000 Euro. Die Diebstähle ereigneten sich in den Kaiserbädern, in Korswandt, Karlshagen und Zinnowitz. In einem Fall konnten zwei Tatverdächtige festgestellt werden. Sie wurden am 02. September 2019 gegen 4.00 Uhr in Ahlbeck von einem Hinweisgeber dabei beobachtet, wie sie insgesamt vier Fahrräder - davon drei E-Bikes - in Richtung Grenze geschoben haben. Im Rahmen der Fahndung flüchteten die beiden Tatverdächtigen und ließen dabei die gestohlenen Räder zurück.

Die Polizeiinspektion Anklam zieht eine erste Bilanz zu den angezeigten Fahrraddiebstählen auf Usedom im Jahr 2019. So wurden im Jahr 2019 bisher insgesamt 499 Fahrräder entwendet - 141 davon waren E-Bikes. Im Jahr 2018 lag die Anzahl der entwendeten Fahrräder im gleichen Zeitraum bei 546 - 104 davon E-Bikes. In diesem Jahr konnten bisher 21 Tatverdächtige im Rahmen von Fahrraddiebstählen ermittelt bzw. aufgegriffen und 46 gestohlene Fahrräder sichergestellt werden.

Die Polizei rät: Bleiben Sie weiterhin aufmerksam und sorgen Sie sich um sichere Fahrradschlösser! Hinweise zu den aktuellen Diebstählen vom Wochenende nimmt das Polizeirevier Heringsdorf (038378-2790), aber auch jede andere polizeiliche Dienststelle auf.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell