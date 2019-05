Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Betrunken geflüchtet

Nicht um den Schaden gekümmert hat sich eine Autofahrerin am Mittwoch in Laupheim.

Gegen 18 Uhr parkte ein Mercedes in der Neustadtallee aus einem Parkplatz aus. Die Autofahrerin prallte dabei gegen einen anderen Mercedes. Statt sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro zu kümmern, flüchtete die Frau. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und rief die Polizei. Die kam und nahm die Ermittlungen auf. Schnell machten sie die Unfallverursacherin ausfindig. Bei der Kontrolle der 50-Jährigen hatten die Beamten den Verdacht, dass sie zu viel Alkohol getrunken hatte. Ein Test bestätigte das. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihr ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille die Mercedesfahrerin tatsächlich intus hatte. Ihren Führerschein behielten die Polizisten ein.

Die Polizei lobt das Verhalten der Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, wie in diesem Fall Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen von Verkehrsunfällen, sich das Kennzeichen des Verursachers zu notieren und sich zu melden. Wie in diesem Fall hilft das dem Besitzer der beschädigten Sache, dass er nicht auf dem Schaden sitzen bleibt.

