Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Tipps zum Einbruchsschutz

Die Polizei informiert am 7. Juni in Riedlingen unter anderem wie Häuser, Wohnungen, Türen und Fenster richtig gesichert werden.

Ulm (ots)

Im Jahr 2018 sank die Zahl der Einbrüche in Wohnungen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm um mehr als ein Viertel auf 429 Fälle. Gleichzeitig stieg der Anteil der Fälle, in denen die Einbrecher scheiterten auf 43,1 Prozent. Das zeigt, dass die Bürger unter anderem verstärkt Sicherungstechniken nutzen und aufmerksam sind.

Ein Einbruch in die eigenen vier Wände belastet die Betroffenen meist stark. Nicht nur der entstandene materielle Schaden, sondern auch die Verletzung der Privatsphäre und das verloren gegangene Sicherheitsgefühl macht den Menschen zu schaffen.

Wie Sie sich besser vor Einbrüchen schützen können, zeigt Ihnen die Polizei am Freitag, 7. Juni am Rathaus in Riedlingen. Bereits ab 10 Uhr ist die Bevölkerung eingeladen, sich im Informationsfahrzeug umzusehen und beraten zu lassen. Das Fahrzeug wird bis 17.30 Uhr am Rathaus stehen. Im sogenannten "IFZ" finden Sie die richtigen Tipps zur Sicherung von Fenstern, Türen und anderen Bereichen des Hauses oder der Wohnung oder auch des gewerblichen Objektes. Eine Vielzahl von Exponaten, von der einfachen Fenster- bzw. Türsicherung bis zur Einbruch- oder Überfallmeldeanlage machen deutlich, wie Sie sich wirkungsvoll schützen können. Denn wie die Zahlen belegen lohnt sich Einbruchschutz!

Nutzen Sie deshalb die Gelegenheit und informieren Sie sich kostenlos und unverbindlich! Darüber hinaus können Sie ganzjährig unter der Telefonnummer 0731/188-1444 ein Termin bei der Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Ulm für eine individuelle Beratung zur Sicherungstechnik vereinbaren. Erste Informationen finden Sie auch in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.k-einbruch.de.

Anna Schulz, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

