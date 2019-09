Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Brand in Firmengebäude

Sögel (ots)

Am frühen Dienstagmorgen ist es in einem Firmengebäude an der Industriestraße zum Brand eines Schaltschrankes gekommen. Die Feuerwehren aus Sögel und Werpeloh waren schnell vor Ort und löschten die Flammen, bevor sie sich auf das gesamte Gebäude ausbreiten konnten. Die Sachschadenshöhe wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell