Bundespolizeiinspektion Bexbach

BPOL-BXB: Hilfeleistung behindert, in Justizvollzugsanstalt eingeliefert

Saarbrücken (ots)

Am Freitag den 21. Juni 2019 kam es gegen 09:00 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz auf dem Vorplatz des Saarbrücker Hauptbahnhofes. Ein 55- jähriger Deutscher musste aufgrund seines Alkoholkonsumes vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die ärztlichen Versorgungsmaßnahmen wurden durch eine vor Ort befindliche Gruppe unter anderem durch unangebrachte Äußerungen behindert. Bei der Überprüfung der Gruppe stellte sich heraus, dass ein 37- jähriger Deutscher von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen Körperverletzung mit Haftbefehl gesucht wurde. Da er den haftbefreienden Betrag von ca. 530EUR nicht zahlen konnte, wurde er für die nächsten 60 Tage in die Justizvollzugsanstalt Ottweiler eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Bexbach

Pressesprecher

Karsten Eberhardt

Telefon: 06826 522 1007

Mobil: 0175 9027486

E-Mail: bpoli.bexbach.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bexbach, übermittelt durch news aktuell