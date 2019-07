Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrrad sichergestellt - Eigentümer gesucht!

Mannheim (ots)

Bereits am Mittwoch, den 26.06.2019, stellten Beamten ein gestohlenes Fahrrad sicher - nachdem der vermeintliche "Besitzer" bei einem Ladendiebstahl ertappt wurde.

Was war passiert? In den Mittagsstunden packte ein 37-Jähriger in einem Supermarkt in H 5 mehrere Waren im Wert von ca. 30 Euro in seinen Rucksack. Ohne diese zahlen zu wollen und ging an der Kasse vorbei in Richtung Ausgang. Eine aufmerksame Kassiererin wurde auf den Diebstahl aufmerksam und sprach den Mann an. Dieser stieß die Frau allerdings zurück und wollte flüchten. Die Angestellte konnte den Dieb noch an seiner Tasche festhalten und letztlich mit Hilfe von zwei zufällig vor Ort anwesenden Polizeibeamten festnehmen. Die beiden zivil gekleideten Kollegen waren nämlich gerade auf dem Heimweg. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden nicht nur das Diebesgut, sondern auch ein durchtrenntes Fahrradschloss und ein Seidenschneider im Rucksack des 37-Jährigen gefunden. Vor dem Supermarkt das dazugehörige Fahrrad. Schnell war klar, dass das Fahrrad nicht dem 37-Jährigen gehört, der sich jetzt nicht nur wegen Diebstahls und Körperverletzung, sondern auch wegen besonders schweren Falls des Diebstahls von Fahrrad verantworten muss.

Auch wenn der Täter bekannt ist, ermitteln die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt weiter: Der rechtmäßige Besitzer des sichergestellten Fahrrads ist bislang noch immer unbekannt. Dieser wird gebeten, sich unter 0621 12580 an die Beamten zu wenden.

