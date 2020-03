Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Missbrauch von Notrufen - Mutwilliges Auslösen der Brandmeldeanlage

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 04.03.2020, um 11:40 Uhr, rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Hetzelgalerie, in 67433 Neustadt/Weinstraße aus. Vor Ort konnte die Feuerwehr Neustadt erkennen, dass ein manueller Brandmelder in einem Treppenhaus ausgelöst wurde. Da durch diese jedoch kein Feuer oder sonstiges Schadensereignis festgestellt werden konnte, muss von einem mutwilligen Auslösen des Einsatzes ausgegangen werden. Deshalb musste eine Anzeige wegen Missbrauch von Notrufen gegen Unbekannt gefertigt werden. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt/Weinstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Laurent Gudel, Polizeikommissar



Telefon: 06321-854-212

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



