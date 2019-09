Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 08.09.2019

Peine (ots)

Raub einer Geldbörse

Am Samstagmorgen, 07.09.19, gegen 04:45 Uhr, wird ein 29 jähriger Peiner in der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße, im Bereich der dortige Wertstoffinsel ausgeraubt. Unter Vorhalt eines Messer fordern zwei männliche Täter von dem Opfer die Herausgabe seiner Geldbörse und seines Mobiltelefones. Ein Täter sticht mit dem Messer zu, wodurch sich der 29jährige eine Schnittwunde an der Hand zuzieht. Die Täter flüchten anschließend in Richtung Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verläuft erfolglos.

Im Bereich einer Spedition an der Ilseder Straße finden zwei Mädchen das Mobiltelefon und übergeben es später dem Opfer. Zeugen der Tat und auch die beiden Mädchen, die das Mobiltelefon aufgefunden haben, werden gebeten sich mit der Polizei Peine, unter der Telefonnummer 05171-999-0, in Verbindung zu setzen.

