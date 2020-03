Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen-Innenstadt (ots)

Ein 26-jähriger Mann aus Ludwigshafen parkte am Freitag, 06.03.2020, zwischen 14.00 und 16.00 Uhr seinen roten VW Golf am rechten Fahrbahnrand in der Ludwig-Börne-Straße in Ludwigshafen. In diesem Zeitraum beschädigte ein anderer Verkehrsteilnehmer (vermutlich beim Vorbeifahren) den oben genannten Pkw an der vorderen linken Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Schadenshöhe ca. 800 Euro.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell