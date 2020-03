Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrzeugaufbruch in der Innenstadt

Ludwigshafen-City (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 05.03.2020, 19.00 Uhr, bis Freitag, 06.03.2020, 05.40 Uhr, parkte der rote Mercedes-LKW eines 22-jährigen Mannes aus Ludwigshafen in der Maxstraße in der Ludwigshafener Innenstadt. In diesem Zeitraum schlug jemand die linke Seitenscheibe des Führerhauses des LKWs ein und entwendet ein Bildschirm, welcher für die Rückfahrkamera des LKWs dort verbaut war (Wert ca. 150 Euro).

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

