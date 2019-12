Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Mehrere Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Gleich mehrere Sachbeschädigungen wurden am Donnerstagmorgen im Bereich zwischen Schorndorf und Rudersberg, bzw. Schornbach und Berglen, gemeldet. Offenbar warf ein Unbekannter in der Zeit zwischen drei und fünf Uhr jeweils einen Pflasterstein in die Heckscheibe der betreffenden Fahrzeuge. Die Schäden belaufen sich bereits auf mehrere tausend Euro. Die genaue Anzahl der geschädigten Pkw ist derzeit noch nicht bekannt. Im Bronnwiesenweg in Rudersberg wurde ein brennender Honda gemeldet. Auch hier wurde der Pkw im hinteren Bereich zunächst beschädigt. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Die Feuerwehr Rudersberg war mit drei Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz. Zeugen oder weitere Geschädigte sollten sich beim Polizeirevier Schorndorf, Tel. 07181/ 2040, melden.

