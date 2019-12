Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Einbruch und Unfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd-Wetzgau - Einbruch im Himmelsgarten

In der Zeit von Sonntagabend bis Mittwochmittag brachen Unbekannte in die Gebäude des Skywalk ein. Es wurden verschiedenes Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Auch die Ausrüstungshütte wurde aufgebrochen. Die darin gelagerten Klettergurte wurden jedoch nicht entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier in Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/ 3580, entgegen.

Aalen-Wasseralfingen - betrunken und zu schnell

Eine 28jährige Audi-Fahrerin befuhr am Donnerstagmorgen gegen vier Uhr die Stiewingstraße in Richtung Wasseralfingen. Auf der regennassen Fahrbahn kam sie infolge nicht angepasster Geschwindigkeit mit einem Vorderreifen an den Bordstein, überfuhr den Gehweg und im Anschluss über einen neben dem Kreisverkehr befindlichen Verkehrsteiler. Dort überfuhr sie ein Verkehrszeichen, der Audi überschlug sich, durchbrach die Hecke eines angrenzenden Grundstückes, beschädigte dort zwei dahinter abgestellte Pkw, einen VW Caddy und einen Seat Ibiza, fällte danach noch zwei Apfelbäume und kam schließlich auf der Fahrerseite liegend an der dortigen Hauswand in der Schlosserstraße zum Stillstand. Glücklicherweise wurde außer der 28Jährigen niemand verletzt. Wie sich herausstellte stand die Audi-S3-Cabrio-Fahrerin unter Alkoholeinfluss. Nach einer Blutentnahme musste sie noch zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Das Cabrio erlitt vermutlich einen Totalschaden in Höhe von deutlich über 40.000 Euro. Der Gesamtschaden dürfte inklusive der zwei beschädigten Pkw und der Hauswand noch weit höher bei ca. 60.000 Euro liegen.

