Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.08.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Unfallverursacher gesucht

Die Polizei sucht einen Unfallverursacher und dessen orange-farbenes Fahrzeug. Eine Frau parkte ihren schwarzen VW Tiguan am Donnerstag in einer Parkbucht in der Heilbronner Bismarckstraße, in Höhe des Gebäudes Nummer 107. Der Wagen stand dort in der Zeit zwischen 9 und 10.15 Uhr. In diesem Zeitraum fuhr ein Unbekannter gegen die rechte Seite des Tiguan. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 1.000 Euro. An den Beschädigungen fand die Polizei orangene Lackantragungen vom Verursacherfahrzeug. Hinweise gehen an das Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104-2500.

Heilbronn: Zwei Verletzte wegen Ölspur

Eine Ölspur war die Ursache eines Unfalls in Heilbronn am Donnerstagvormittag, bei dem sich zwei Personen Verletzungen zuzogen. Wie die alarmierte Polizei feststellen konnte, fuhr ein 16-Jähriger mit einem Traktor auf der Austraße, als der Schlepper aufgrund eines technischen Defekts eine größere Menge Öl verlor. Der junge Mann bemerkte dies erst später, als die Lenkung plötzlich nur noch sehr schwer zu bewegen war und dann komplett ausfiel. Er verständigte umgehend die Polizei, doch da war bereits ein 36-Jähriger mit seinem Motorrad durch die Öllache gefahren. Die Harley kam ins Rutschen und stürzte um. Der Fahrer und sein Sozius erlitten dabei leichte Verletzungen. Die Heilbronner Feuerwehr sorgte dafür, dass die Straße wieder gefahrlos befahren werden konnte.

Cleebronn: Autofahrer verletzt

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstagabend bei Cleebronn. Eine 25-Jährige fuhr mit ihrem Fiat von Cleebronn in Richtung Tripsdrill und übersah offensichtlich den PKW eines 22-Jährigen, der abbiegen wollte, aber wegen Gegenverkehrs anhalten musste. Durch den Aufprall des Fiats gegen das Heck des Mazdas des Mannes erlitt dieser leichte Verletzungen. Er musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Den entstandenen Sachschaden an den Autos schätzt die Polizei auf mindestens 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 12

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell