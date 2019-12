POL-AA: Ostalbkreis: Falschfahrer, Einbruch

Polizeipräsidium Aalen

Schwäbisch Gmünd - Falschfahrer gefährdet andere Autofahrer

Am Mittwoch gegen 00:10 Uhr fuhr ein ortsunkundiger 38-jähriger PKW-Fahrer mit seinem VW Golf an der Auffahrt zum Tunnelportal Ost des Einhorntunnels, versehentlich in Richtung Stuttgart auf, obwohl er eigentlich in Richtung Aalen fahren wollte. Um seinen Fehler zu korrigieren, bog er an der Auffahrt der B 29 nach links in Richtung Aalen ab und wurde dadurch zum Falschfahrer. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 35-Jähriger Autofahrer auf der B 29 in Richtung Stuttgart und musste wegen dem, auf seiner Spur entgegen kommenden, 38-Jährigen nach rechts ausweichen und eine Vollbremsung machen, um eine Kollision zu vermeiden. Ein weißer PKW VW Golf befand sich vor dem Auto des 35-Jährigen und musste ebenfalls ausweichen und stark bremsen. Der 38-jährige Falschfahrer konnte kurze Zeit später durch die Polizei angehalten werden. Die Polizei bittet den Fahrer des weißen VW Golf und mögliche weitere Geschädigte, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Aalen-Wasseralfingen - Wohnhauseinbruch

Am Heiligabend zwischen 15 Uhr und 21:45 Uhr wurde in ein Mehrfamilienhaus in der Philipp-Funk-Straße eingebrochen. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass der unbekannte Täter eine Terassentüre aufgehebelt und im Haus mehrere Zimmer nach Diebesgut durchsucht hatte. Einige Schränke und Behältnisse wurden geöffnet und durchwühlt. Ob der Täter Diebesgut erlangte, konnte bislang nicht festgestellt werden, da sich die Wohnungsinhaber im Urlaub befinden. Da bei Eingang der Meldung unklar war, ob sich der oder die Täter noch im Haus befinden, wurden mehrere Streifen der Polizeireviere Aalen und Schwäbisch Gmünd, sowie ein Polizeihubschrauber zur Fahndung eingesetzt.

