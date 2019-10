Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus abgestelltem Bus

Dörrmoschel (ots)

Diebstahl aus Omnibus

Ein unbekannter Täter konnte sich in der Nacht vom 18.10.19 auf den 19.10 19 in Dörrmoschel Zutritt in einen abgestellten Omnibus verschaffen und dort die Kasse entwenden. Hierbei löste er die Fahrzeugbremse, sodass der Bus wenige Meter wegrollte und an eine Hauswand stieß. Dabei wurde der Bus und die Hauswand leicht beschädigt. Der Täter flüchtete mit seiner Beute. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden, dürfte sich jedoch nicht in einem höheren Bereich befinden

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell